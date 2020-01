Pasquale Laricchia ha una figlia: “Sono padre di famiglia”

Pasquale Laricchia a sorpresa ha confessato di essere papà: lui e la sua compagna hanno avuto una bambina.

Pasquale Laricchia, concorrente del primo Grande Fratello, ha rivelato a sorpresa al GF Vip di aver avuto una bambina. La notizia non era mai stata diffusa.

A sorpresa Pasquale Laricchia ha confessato al Grande Fratello Vip di avere una figlia. Che il gieffino avesse una compagna – di nome Loredana – è cosa nota, ma è la prima volta che Laricchia rivela di avere una bambina. “Sono padre di famiglia”, ha raccontato, per poi aggiungere che durante le vacanze di Natale avrebbe trascorso delle giornate con la sua famiglia e con la sua bambina. Della piccola il concorrente del Grande Fratello Vip non ha rivelato il nome, e però ai fan è sembrato chiaro che provasse nostalgia della figlia.





All’epoca della sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip Pasquale era legato a Victoria Pennington, che lo seguì all’interno della Casa.

La storia tra i due sarebbe naufragata ormai da tempo, e Pasquale avrebbe ritrovato la serenità accanto ad una donna di nome Loredana. Sulla sua vita privata il gieffino ha preferito mantenere un velo di riservatezza, ma ha dichiarato che durante la sua partecipazione al GF Vip manterrà la calma per una promessa fatta proprio alla donna amata. Loredana sarebbe la madre della sua bambina, di cui per l’appunto non si conosce il nome.

Oltre al Grande Fratello e al Grande Fratello Vip nel 2008 Pasquale Laricchia ha preso parte anche al reality show La Talpa, e si qualificòquarto nella finalissima del programma. Sulla sua vita privata anche allora preferì mantenere il massimo riserbo.