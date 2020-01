Dopo le frasi su Elisa De Panicis, Salvo Veneziano è finito di nuovo nel ciclone per aver fatto commenti anche su Paola Di Benedetto.

Dopo le frasi shock su Elisa De Panicis e il messaggio di difesa da parte di sua moglie, Salvo Veneziano ha pronunciato altre frasi pesanti, ma questa volta su Paola Di Benedetto.

Rischia di diventare un vero e proprio caso mediatico quello delle frasi sessiste e volgari utilizzate da Salvo Veneziano all’interno del Grande Fratello Vip. Il concorrente si è espresso con toni alquanto poco galanti sulla concorrente Elisa De Panicis, e poi allo stesso modo anche sull’ex Madre Natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto: “Deve rimanere solo la pelle”, ha detto.





Proprio in queste ore sua moglie Giusy Merendino aveva chiesto scusa sia a nome suo sia a nome del marito, e aveva dichiarato che pur prendendo le distanze da simili affermazioni il Grande Fratello Vip è e resta soltanto un gioco.

Sulla questione delle frasi sessiste si è discusso anche a Mattino Cinque, dove anche Federica Panicucci aveva condannato aspramente l’episodio. Il web è insorto, e in tanti hanno chiesto la squalifica di Salvo dopo le frasi da lui pronunciate e che, per il momento, al Grande Fratello Vip hanno solo generato una fragorosa risata. Ai colleghi d’avventura che gli hanno fatto osservare che Paola Di Benedetto avrebbe potuto essere sua figlia il celebre pizzaiolo della prima edizione italiana del reality show ha anche risposto: “Sì, ma non è mia figlia”. Alfonso Signorini prenderà dei provvedimenti?