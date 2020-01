Christian De Sica sarà sul palco del Festival di Sanremo 2020 per promuovere "La mia banda suona il pop", ultimo film di Fausto Brizzi.

Christian De Sica ha svelato che sarà sul palco dell’Ariston per Sanremo 2020 in compagnia di altri celebri attori che hanno preso parte al film di Fausto Brizzi “La mia banda suona il pop”.

Sanremo 2020, ospite Christian De Sica

L’attore Christian De Sica sarà a Sanremo 2020 in compagnia di alcuni famosi volti del cinema, come Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi. La loro partecipazione verrà accompagnata da una performance musicale, e l’ospitata sarebbe stata organizzata per promuovere il film di Fausto Brizzi La mia banda suona il pop, nelle sale dal 20 febbraio. A svelare la partecipazione del cast sarebbe stato lo stesso Christian De Sica, che ha anche spiegato in cosa consisterà il brano: “Insieme canteremo questa canzone che abbiamo inciso per il film di Fausto Brizzi ‘La mia banda suona il pop’, quindi parteciperò come cantante!”, ha fatto sapere.





Solo un anno fa il regista Fausto Brizzi è stato investito da un’ondata di clamore per via delle denunce fatte da alcune aspiranti attrici al suo indirizzo per presunte molestie.

Le accuse contro il regista sono state archiviate, e quest’anno uscirà nelle sale la sua ultima fatica cinematografica. Dopo lo scandalo Brizzi è stato lasciato dalla moglie Claudia Zanella, la quale ha sempre preso le difese del marito. In tanti tra personaggi del mondo dello spettacolo e non hanno preso le sue difese durante il complicato processo di cui il regista è stato protagonista.