Blake Lively ha pubblicato sui social una foto con il suo nuovo taglio di capelli, anticipando il look che avrà nel suo prossimo film

Bellezza singolare e molto raffinata, Blake Lively ha stupito tutti i suoi fan con il nuovo taglio bowl cut che ha sostituito i suoi lunghi capelli biondi e ondulati. Così eravamo del resto tutti abituati a vederla in Gossip Girl, tanto che la gran parte dei suoi ammiratori non è ancora uscito dallo straniamento avuto dalla notizia. Anche l’attrice, nuovamente mamma da poco per la terza volta nonché compagna di Ryan Reynolds, sa del resto che un taglio corto è sempre un tantino azzardato.

Blake Lively, look rinnovato

Ma lo scatto di Blake Lively apparso su Instagram rappresenta in verità una sorta di anticipazione del suo nuovo ruolo. La vendicativa Stephanie Patrick è di fatto la protagonista del film The Rhythm Section in uscita il prossimo 31 gennaio.

La donna, nel dettaglio, perde tutto quello che ha in ciò che a prima vista appare un incidente. A differenza di Charlize Theron, che i capelli li taglia veramente, Blake cambia tuttavia diversi tagli di capelli senza eliminare nemmeno un millimetro della sua chioma originale.

La Lively fa dunque affidamento a parrucche di varie forme e colori. Fra esse compare di fatto anche il bowl cut biondo cenere, corredato da frangia e piccole ciocche che le accarezzano il collo. Il taglio, già di per sé difficile da sfoggiare, è stato reso ancor più impegnativo dal fatto che l’attrice si è mostrata completamente senza trucco. Nel post in questione, infatti, Blake tiene in mano una foto con il medesimo taglio, mentre il viso appare più duro e con diverse imperfezioni. Per entrambe le versioni, ad ogni modo, l’ex Serena di Gossip Girl ha menzionato la make-up artist Vivian Baker.