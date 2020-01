Andrea Denver ha negato il flirt con Elisa De Panicis, e ha anche spiegato il motivo della sua decisione.

Al Grande Fratello Vip c’è stato un battibecco tra Andrea Denver ed Elisa De Panicis: il ragazzo ha negato di aver avuto un flirt con la gieffina e lei si è offesa.

Andrea Denver ed Elisa

Ad Elisa non sono andate giù le dichiarazioni di Andrea Denver, che ha negato fermamente di aver mai avuto una liaison con lei. Dopo un chiarimento il giovane alla fine ha ammesso la conoscenza, e ha chiesto scusa alla ragazza spiegando che – nonostante l’attrazione fisica – cercasse qualcosa di diverso a livello caratteriale. Il giovane ha anche espresso il suo desiderio di non sbandierare i propri affari privati davanti alle telecamere.





La modella Elisa De Panicis, finita al centro del clamore per le dichiarazioni di Salvo Veneziano (squalificato dallo show per le frasi sessiste pronunciate su di lei), a quel punto ha stuzzicato Andrea Denver: “Sei in astinenza da patata.

Con l’accappatoio così sembra troppo la pubblicità di Rocco Siffredi, ti manca solo una roba però…”, ha detto con ironia.

I due si sarebbero frequentati per quasi un anno tra Miami-Milano e New York, le città in cui entrambi si sono spostati per impegni di lavoro. Dopo averle chiesto scusa per aver negato la liaison, Denver ha aggiunto che tra loro oggi ci sarebbe soltanto un buon rapporto d’amicizia e nulla più. Elisa secondo indiscrezioni avrebbe avuto un flirt anche con il famoso calciatore Cristiano Ronaldo, e inoltre è nota la sua passata partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Alessio Lo Passo.