Salvo Veneziano è stato squalificato per le frasi sessiste, ma il web chiede l'espulsione immediata di altri tre concorrenti del GF Vip.

Dopo la squalifica immediata di Salvo Veneziano per le frasi pronunciate su Elisa De Panicis altri tre concorrenti sarebbero a rischio squalifica.

GF Vip: concorrenti a rischio

Dopo le frasi shock su Elisa De Panicis e il grande clamore social suscitato dalla vicenda, Salvo Veneziano è stato squalificato dal GF vip con effetto immediato. Come lui, secondo un sondaggio di Striscia, i prossimi a poter essere squalificati a furor di popolo sarebbero i 3 concorrenti che erano con lui e che hanno riso alle sue battute su Elisa De Panicis: si tratterebbe quindi di Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.





Le frasi pronunciate da Salvo Veneziano hanno generato un enorme putiferio in rete, e in molti si sono schierati contro il gieffino chiedendone l’espulsione immediata dal programma.

In sua difesa era accorsa soltanto sua moglie, Giusy Merendino, la quale in un post via social aveva comunque chiesto scusa a nome suo e del marito per quanto detto da Salvo su Elisa De Panicis. Il programma ha fatto comunque sapere con un comunicato diffuso via social che Salvo è stato espulso dalla casa per aver “violato le regole e lo spirito del programma”. Sulla vicenda si era espresso pure Cristiano Malgioglio, che aveva detto di provare disgusto per quanto affermato da Salvo.

Il programma prenderà provvedimenti anche contro Sergio, Pasquale e Patrick?