Ora che Harry e Meghan hanno divorziato dalla Royal Family si avvicendano voci sulla loro futura vita in Canada.

Dopo il cosiddett “Megxit”, ovvero il divorzio di Harry e di Meghan Markle dalla famiglia reale, è iniziata a circolare la voce che vorrebbe il principe come nuovo governatore del Canada.

Harry governatore del Canada?

E’ priva di fondamenta la voce che vorrebbe il Principe Harry come nuovo governatore del Canada, ma del resto questa è solo una delle numerose voci che si sono avvicendate dopo che il principe e sua moglie Meghan Markle hanno annunciato il loro definitivo “divorzio” dalla famiglia Reale.





I due sembra che vivranno tra il Canada e Londra, e il principe Harry sarebbe rimasto a Buckingham Palace per discutere i dettagli con The Queen mentre la sua sposa avrebbe già fatto i bagagli durante le feste natalizie. I due hanno espresso la volontà di rinunciare ai titoli nobiliari e di lavorare come tutti gli altri, e l’annuncio ha creato non poche polemiche.

La decisione potrebbe essere nata sulla spinta delle sempre più manifeste insofferenze che i due hanno dichiarato di avere a causa della stampa e dei media: dopo aver deciso di far nascere il proprio bambino in una clinica privata (lontana da occhi indiscreti) i due avevano rilasciato un comunicato in cui annunciavano di voler denunciare alcuni dei principali tabloid britannici, colpevoli di aver messo in giro voci false e private riguardanti Meghan Markle.

Lei, già divorziata e con un passato da attrice alle spalle, ha confermato difronte alle telecamere della BBC di aver terribilmente sofferto per le pesanti critiche nei suoi confronti.