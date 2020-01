L’addio di Harry e Meghan e quella storica rivalità tra nuora e suocera

Il caso Meghan e Harry che abbandonano la Royal Family ha portato alla luce una questione che regna in quasi tutte le famiglie: il conflitto suocera contro nuora.

Meghan Markle è la nuora che nessuno vorrebbe: crea scompiglio, rivoluziona il mondo del marito e detta legge. Il caso Harry e Meghan, che decidono di lasciare la Famiglia Reale, ha fatto scalpore e tutti incolpano la Duchessa per questo grave gesto. La Markle è una nuora che spaventa, non come quelle pacate che davanti alla suocera stanno in silenzio e poi a casa mettono conto al marito. Meghan incarna alla perfezione la nuora che la domenica a pranzo, invece di prediligere la lasagna al forno fatta dalla suocera con tanto amore per il figlio, preferisce mangiare il seitan con le verdure cotte al vapore.

Lei è stata furba fin dall’inizio, si è presa un promesso sposo e lo ha totalmente trasformato: da appassionato di bacon e calcetto con gli amici a vegetariano e amante dello yoga.

Ha tessuto la sua tela dal principio, quando ha conosciuto Harry in un appuntamento al buio, fino ad arrivare alla decisione di abbandonare i Reali e vivere la loro vita senza il sostentamento della Regina. La Markle, però, ha portato alla ribalta una questione che regna in tante famiglie italiane e non: il conflitto suocera contro nuora. Naturalmente, data la triste assenza di quella che sarebbe stata la vera suocera di Meghan, Lady Diana, è chiaro che la sua vice sia la Regina in quanto Camilla non è mai entrata nelle grazie di Harry e William.

Nuore contro suocere: una lotta infinita

È molto semplice incolpare gli altri quando una relazione fallisce, ma se poteste leggere la mente della nuora, o della suocera, sicuramente si staranno incolpando a vicenda per l’atmosfera di disagio creata in famiglia.

La verità è che entrambe le parti sabotano la relazione quando presumono, giudicano e si aspettano che accadano determinate cose. Purtroppo questi problemi sono comuni e non sempre si riescono a risolvere. Le nuore “difficili” rendono la vita particolarmente rischiosa in quanto sono la porta d’accesso alle relazioni con i figli e i nipoti. I figli, i loro mariti, sono impotenti e stanno a tutto quello che dice la moglie. Raramente sono in grado di invertire l’opinione della loro partner e, dato che la sua lealtà è verso la coniuge, rispetta i suoi desideri rendendo così infelici i genitori.

Le cause di questi comportamenti possono essere tante ed è possibile che la famiglia del marito sia disfunzionale e che qualsiasi contatto con lei e i bambini sarebbe dannoso.

Ovviamente, nella stragrande maggioranza dei casi, coinvolgono deliziosi suoceri che non vogliono altro che uno stretto legame con il loro figlio adulto, la moglie e i nipoti. Spesso le nuore non si sentono rispettate, messe in primo piano e non sentono riconosciuto il loro ruolo in famiglia. Queste mogli, spesso scontrose, tendono a sposare mariti gentili e passivi che sono riluttanti a prendere posizione contro le prese di posizione della coniuge. Quando lei si rifiuta di “fare la brava” con la sua famiglia, lui asseconda tutte le sue richieste. Indipendentemente dalla causa, il risultato finale è sempre lo stesso. Genitori amorosi e benevoli a cui viene negato il contatto con i figli e nipoti senza alcuna colpa. Ma questo basta per mettere in discussione, e spesso distruggere, delle famiglie?

Come migliorare il rapporto con la nuora: consigli per le suocere

Le nuore spesso sono prepotenti e lo fanno perché sono insicure, hanno poca autostima e vogliono sentirsi potenti e importanti e questo è l’unico modo in cui sanno farlo. La nuora fa la prepotente perché vuole che tutti conoscano l’importanza del suo posto nella famiglia e che lei è la numero 1 nella vita di suo marito. Purtroppo dovrete convivere con questa donna nella vostra vita e, per il bene di vostro figlio, accettarla e andarci un minimo d’accordo per poter continuare un rapporto con lui e vedere i vostri nipoti. Importante è seguire alcuni accorgimenti per poter far funzionare la relazione con la nuora:

Non lasciare che la rabbia prenda il sopravvento

Riconoscere il suo ruolo in famiglia

Lavorare nel creare un’armoniosa relazione

Evitare di criticarla sempre

Evitare il confronto con altre nuore

Non è sempre facile, ma cerca di capire perché tua nuora si comporta così: prendi il sopravvento o critichi, quando per te sembrano solo consigli o suggerimenti utili? Cerca di trovare una soluzione, quando è possibile farlo, in quanto puoi cambiare solo te stesso e non gli altri.