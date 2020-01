Chi è il biondo Matty? Fenomeno di tendenza in tutto il web, questo volto noto continua ad accumulare consensi e fans.

Il biondo Matty è ormai da qualche tempo protagonista delle nostre home di Instagram. Ha quasi 100 mila iscritti sul suo canale YouTube e le visualizzazioni crescono di giorno in giorno. Pochi conoscono il ragazzino dietro questo “fenomeno” di tendenza esperto di calcio, chi è il biondo Matty?

Chi è il biondo Matty

Il “biondo Matty” abita ad Angri, provincia di Salerno ed è un grande tifoso del Napoli, è biondo e dice sempre quello che pensa. Frequenta la scuola, ha circa undici anni ed è molto attivo su YouTube, pubblicando quotidianamente moltissimi video, in cui si esprime in merito al calcio e racconta momenti quotidiani tra scuola e vacanze. Non mancano riflessioni e critiche molto impegnative che il giovane rivolge nei confronti del comune della sua città, della politica e della vita.

Nel web c’è che lo definisce nuovo filosofo contemporaneo e chi invece vorrebbe vederlo in politica.

Tra commenti e condivisioni, il biondo Matty è diventato un vero e proprio idolo e “meme vivente”. Celebri sono le sue frasi, tra le quali, “Qui significa che qualcosa mi state tramando”, pronunciate con quel suo buffo modo di parlare e l’enfasi che lo caratterizza.

Questo ragazzino ha idee su tutto che non manca di esprimere. È inoltre esperto di calcio, opinionista del fantacalcio e analista di partite e scelte degli allenatori della serie A. Ormai è diventato un vero e proprio tormentone tra meme, remix e montaggi video. Dopo aver conquistato un 6 in matematica non si tirato indietro dal raccontare la propria soddisfazione: “godo come un riccio appena nato”.

Lo Youtuber ha tanto da dire soprattutto per quanto riguarda la sua città, Angri.

Nel suo video, forse quello maggiormente visualizzato, in occasione di una manifestazione, il biondo Matty si è rivolto direttamente all’amministrazione comunale proponendo valide idee su come attivare i cittadini nella lotta per migliorare il loro territorio.