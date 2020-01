Pamela Prati contro Barbara D’Urso: i motivi

Pamela Prati non le manda certo a dire: secondo lei Barbara D'Urso avrebbe sfruttato il suo nome e la sua popolarità.

Pamela Prati si è scagliata con un duro sfogo contro Barbara D’Urso: secondo la showgirl infatti la conduttrice avrebbe sfruttato i manifesti di alcune sue serate apponendoci il logo del suo programma.

Pamela Prati contro la D’Urso

Con un duro sfogo Pamela Prati ha preso le distanze da quanto – secondo lei – avrebbe fatto la conduttrice Barbara D’Urso, facendo sì che il logo di un suo famoso programma fosse affisso sulla locandina delle serate a cui lei ha partecipato. L’ex stella del bagaglino non si è fermata qui, e anzi ha anche accusato la D’Urso di aver fatto interi programmi sulla vicenda del suo “fidanzato fantasma” Mark Caltagirone sfruttando il suo nome senza il consenso:

“Ha utilizzato per una stagione intera, e facendo ascolti da record ovviamente mai più fatti, il nome di Pamela Prati.

Pamela Prati invece non ha mai fatto serate e mai lo farebbe utilizzando un nome da cui tiene ampiamente le distanze”, ha fatto sapere la showgirl, aggiungendo anche che per lei non sarebbe motivo di vanto essere accostata ai programmi di Barbara D’Urso.





Secondo lei i programmi della Carmelita Nazionale sfrutterebbero “i nomi e le situazioni” di personaggi come lei, ma non farebbe le dovute verifiche sulle vicende riportate. Ovviamente lo sfogo sembra connesso alle accuse piuttosto pesanti che la showgirl ha ricevuto dagli stessi programmi della D’Urso dopo lo scandalo del fidanzato Mark Caltagirone, che per la stessa ammissione di Pamela Prati non è mai esistito.