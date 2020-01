Sanremo 2020, Myss Keta presente: cosa farà la cantante?

Myss Keta sarà presenza fissa al dopo festival di Sanremo 2020 al fianco del conduttore Nicola Savino.

Myss Keta a Sanremo

Ferve l’attesa per il Festival di Sanremo 2020 e dopo la conferenza stampa del direttore artistico Amadeus, alcuni dettagli sono trapelati anche per quanto riguarda L’Altro Festival ovvero il programma condotto da Nicola Savino al termine di ciascuna puntata della kermesse, e dove si parlerà degli ospiti e degli altri dettagli di ciascuna serata. Al fianco di Savino sarà presenza fissa la cantante Myss Keta e poi, stando a indiscrezioni, ci saranno anche i Gemelli di Guidonia mentre per una serata sarebbe atteso Fiorello. Nel cast fisso ci sarà Eddy Anselmi mentre ogni serata sarà invitato un ospite speciale.





Insomma, sia al Festival che a L’altro Festival ce ne saranno da vedere delle belle.

Alla conferenza stampa di presentazione al Festival Amadeus ha pesentato le prime donne che saranno al suo fianco durante lo show e ha svelato già i nomi di quelli che saranno i cantanti a partecipare alla famosa kermesse musicale. Tra gli ospiti speciali dovrebbero esserci Jovanotti, Fiorello e Benigni mentre Tiziano Ferro sarà una presenza fissa dello show. Come ogni anno non sono mancate polemiche per i volti e i nomi che aderiranno al Festival: in particolare Rita Pavone, che tornerà a Sanremo a 48 anni dall’ultima volta, è stata investita da una serie di polemiche via social.