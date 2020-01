Antonella Elia contro Elisa De Panicis: “Questa la da a tutte”

Non corre buon sangue tra Antonella Elia ed Elisa De Panicis al Gf Vip: le due hanno iniziato a insultarsi sempre più pesantemente.

Volano scintille tra Antonella Elia e Antonella De Panicis: l’attrice si è rivolta all’influencer con parole decisamente poco gentili e lei non ha affatto gradito il commento.

Antonella Elia ed Elisa

“Lei è una por**star. (…) Ogni volta che la vedono tutti si nascondono e si coprono le parti basse”, così si è espressa Antonella Elia parlando della collega gieffina Elisa De Panicis. L’influencer non ha affatto gradito il commento e ha ben presto replicato dicendosi scandalizzata alla vista del perizoma dell’Elia. Paola Di Benedetto ha cercato di placare gli animi e ha chiesto ad Elisa di usare toni meno sgarbati verso la collega più anziana, ma la giovane influencer ha rilanciato dicendosi estremamente offesa per essere stata definita come un’attrice a luci rosse.

Inoltre ha dichiarato che certi commenti potrebbero urtare la sensibilità di suo padre, che sicuramente starebbe guardando il programma per vedere lei.

La discussione e i toni freddi tra Antonella Elia e Elisa De Panicis sono continuati per tutta la giornata, e alla fine l’attrice ha anche commentato le presunte liaison che l’influencer avrebbe avuto con alcuni degli inquilini presenti nella Casa: “Quindi Denver stava con Elisa? Anche con Ivan? Oddio, Elisa la dà a tutti. Cioè due in casa con cui ha…”





Tra le due non sembra proprio correre buon sangue e non è escluso che presto scoppieranno delle furibonde liti tra l’attrice e l’influencer al Gf Vip. Sui social, intanto, i fan si sono schierati con l’una o con l’altra gieffina.