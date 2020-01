Volano insulti tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma: l'ex fidanzata di "Lenticchio" sarebbe andata a letto con l'ex della Michelazzo.

E’ esplosa una lite furibonda tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo: l’ex manager di Pamela Prati ha accusato l’ex amica di essere andata a letto con il suo fidanzato e di averle rubato la biancheria intima.

Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma

Volano scintille tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma: l’ex manager di Pamela Prati si è lanciata in una violenta invettiva contro l’ex protagonista di Temptation Island, la quale sarebbe andata a letto con il suo ex fidanzato, Daniele. “Sono rimasta malissimo, perché lei era una persona che viveva a casa con me e comunque mi è stata vicina in tutto il periodo brutto della mia vita e per me questa è stata una grande pugnalata”, ha annunciato la Michelazzo, confessando tra le altre cose che Selvaggia Roma le avrebbe persino rubato la biancheria intima.

Dal canto suo l’ex fidanzata di “Lenticchio” non ha tardato a replicare, e con un messaggio al vetriolo diffuso attraverso le sue stories ha risposto all’ex amica.





Fino a poco tempo fa le due sembravano essere amiche strettissime e proprio Selvaggia aveva preso le difese di Eliana dopo lo scandalo del “fidanzato fantasma”di Pamela Prati, Mark Caltagirone. Le due avrebbero anche convissuto per un breve periodo ma poi, dopo il “tradimento” di Selvaggia con l’ex di Eliana, avrebbero chiuso per sempre. Sui social i fan si sono divisi sostenendo l’una e l’altra e quel che è certo è che le due non faranno pace tanto presto.