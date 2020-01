Barbara Alberti con le sue risposte al vetriolo è diventata virale sui social: in tanti sperano che sia lei a vincere il Gf Vip.

Alcune immagini di Barbara Alberti nella casa del Grande Fratello Vip sono diventate virali sui social: la scrittrice è sbottata con gli altri concorrenti e con Michele Cucuzza, generando l’ilarità della rete.

Gf Vip: Barbara Alberti e la lezione sul sesso

Barbara Alberti non è certo tipo da mandarle a dire, e infatti qualcosa non le va bene all’interno della Casa è la prima a dirlo. Le sue reazioni hanno però generato l’ilarità della rete, e i video delle sue risposte agli altri concorrenti sono presto diventate virali. Prima è stata la volta in cui gli altri concorrenti le hanno impedito di lavare i piatti, e per questo lei ha risposto loro che è stato come interrompere “una sc**ata”.

Poi la Alberti è sbottata anche con Michele Cucuzza, il quale proponeva di fare un gioco insieme sulle “opinioni generali” legate alla Casa: “Opinionista significa cazzaro.

Facciamo una lezione sul ca**o”, ha risposto la Alberti, generando un’altra ondata di risate e lasciando di stucco il conduttore.

Finora sui social la scrittrice ha ricevuto enormi consensi, ma qualcuno si è indignato per la sua opinione eccessiva su Tolo Tolo, ultimo film di Checco Zalone (e già record di incassi): “Non fa ridere un c****”, ha detto la giornalista a Rita Rusic, finendo con l’ottenere decine di repliche in rete a causa della sua critica spietata.