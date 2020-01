Ida Platano: il nuovo look dal gusto afro. L'ex protagonista di Uomini e Donne sconvolge i fan con una chioma scura e riccissima.

Ida Platano: la foto del nuovo look inaspettato. L’ex dama di uomini e donne compare sui social con una chioma riccia e mora. L’influencer sicula avrà optato per un nuovo hair style o sarà solo una parrucca?

Ida Platano: nuovo look per l’ex dama

Il nuovo look di Ida Platano stupisce i follower. L’ex dama di Uomini e Donne, seguitissima sui social, deve il suo successo all’esperienza nel programma di Maria De Filippi. Ma non solo! La Platano è stata per più anni protagonista del Trono Over dello show dove ha conosciuto Riccardo Guarnieri, l’attuale compagno. Con lui ha poi partecipato anche ad un’altra popolarissima trasmissione, Temptation Island, la quale tuttavia ha causato una rottura fra i due. Ad oggi Guarnieri e la Platano sono nuovamente insieme e programmano di allargare la famiglia.

Influencer e hair stylist

Dalle esperienze in tv la Platano ha guadagnato mezzo milione di follower su Instagram e ha colto l’occasione per intraprendere la carriera da influencer.

Sul suo account ufficiale pubblica le foto della vita con Guarnieri, ma soprattutto i suoi svariati look. L’ex dama è infatti anche proprietaria di un salone di bellezza a Brescia e ama cambiare acconciatura per stupire continuamente i suoi follower. La hair stylist questa volta ha adottato un cambio drastico. La foto che circola sui social mostra Ida Platano con un nuovo look dal gusto afro. Quasi irriconoscibile la fidanzata di Guarnieri, che dal pubblico è conosciuta per la sua chioma lunga e bionda. La Platano avrà davvero dato un taglio drastico o sarà solo una parrucca?