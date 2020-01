Incendi in Australia: Linus posta la foto di un cucciolo di koala

Il noto dj Linus ha postato una fotografia di un cucciolo di koala salvato dalle fiamme per sensibilizzare sul tema degli incendi in Australia.

Gli incendi che in queste ultime settimane stanno flagellando l’Australia hanno portato numerose celebrità a schierarsi in prima linea a favore della fauna locale, con interventi anche di personaggi dello spettacolo italiano come Linus. Nella giornata del 15 gennaio, il popolare conduttore di Radio Deejay ha infatti pubblicato sui social una fotografia di un cucciolo di koala, tratto in salvo da quelle stesse fiamme che invece non hanno risparmiato migliaia di altri animali dell’isola.

Incendi in Australia: il commento di Linus

Visualizza questo post su Instagram Ognuno ha il proprio livello sensibilità, il che non ci rende migliori o peggiori di nessuno. Ho visto mille foto in questi giorni sugli incendi in Australia ma questa mi ha colpito in particolare, forse per l’umanità che arriva da questo piccolo koala… #australiafires #koala Un post condiviso da Linus (@linus_dj) in data: 15 Gen 2020 alle ore 8:10 PST



In un posto pubblicato nel pomeriggio di mercoledì 15, Linus ha voluto esprimere la sua opinione su uno dei più gravi disastri ambientali che abbia mai colpito le terre australiane: “Ognuno ha il proprio livello sensibilità, il che non ci rende migliori o peggiori di nessuno. Ho visto mille foto in questi giorni sugli incendi in Australia ma questa mi ha colpito in particolare, forse per l’umanità che arriva da questo piccolo koala”.





I commenti al post

In poche ore, sono stati decine i commenti inviati in risposta all’immagine, tra cui molti in cui gli utenti esprimono il loro dispiacere per ciò che sta avvenendo in Australia come: “Si stringe il cuore a sapere cosa sta succedendo in Australia, e vedere questa piccola creatura così…provo tanta ammirazione per le persone che aiutano altre persone e animali che sono lì”, ma anche: “Il mondo sta dimostrando una grande umanità davanti a tutti questi animali morti e feriti.

Alla faccia dei cinici”.