Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si amano alla follia, e non hanno mancato di rivelare i dettagli della loro vita sotto le lenzuola.

Mercedesz Henger e il suo fidanzato Lucas Peracchi hanno rivelato senza freni i dettagli della loro vita sotto le lenzuola. I due hanno confessato di fare l’amore almeno una volta al giorno.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi: la rivelazione

Belli, famosi e innamorati più che mai: un connubio perfetto quello sbocciato tra Mercedesz Henger e il fidanzato, Lucas Peracchi, il quale ha condiviso con i fan i dettagli sulla loro vita sotto le lenzuola senza omettere particolari. I due farebbero l’amore una volta al giorno: “è tassativo!”, ha detto il fidanzato della figlia di Eva Henger, e poi ha aggiunto: “Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo. (…) Se possiamo, lo facciamo fino alla sfinimento”, ha confessato, mentre Mercedesz Henger è arrossita.





I due dopo un periodo di tira e molla sono diventati inseparabili durante l’estate del 2019, ma la loro relazione ha creato non poche discussioni e commenti.

La madre dell’ex naufraga ad esempio, Eva Henger, ha dichiarato che Lucas manipolerebbe sua figlia, che sarebbe un tipo violento e che per questo lei avrebbe deciso di chiudere i rapporti con lei. Mercedesz a sua volta ha più volte replicato alle accuse della madre, ma sembra per il momento che né lei né l’ex attrice vogliano fare il primo passo per un chiarimento faccia a faccia. Lucas Peracchi a sua volta si è sempre dimostrato estremamente innamorato di Mercedesz, e sui social non mancano le sue dediche romantiche all’ex naufraga o le foto dei loro viaggi fatti insieme.