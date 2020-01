Raffaella Fico irriconoscibile, i fan: “Sembri Michael Jackson”

Per i fan Raffaella Fico sarebbe del tutto irriconoscibile rispetto a un tempo: la showgirl ha abusato con la chirurgia plastica?

Pioggia di critiche su Raffaella Fico: i fan della showgirl l’hanno criticata per i suoi evidenti ritocchi di chirurgia plastica e hanno scritto di trovarla sempre più simile a Michael Jackson.

Raffaella Fico irriconoscibile

I fan si sono detti delusi per l’aspetto di Raffaella Fico: la bella showgirl secondo il pubblico social avrebbe abusato della chirurgia plastica fino a sembrare – secondo gli haters – Michael Jackson. In tanti hanno scritto di trovarla più bella prima, con zigomi meno sporgenti e labbra meno gonfie. L’ex fidanzata di Balotelli non ha replicato.

Raffaella Fico si è progressivamente allontanata dalla Tv per dedicarsi a sua figlia Pia, avuta durante la sua relazione con Super Mario. Per diverso tempo la showgirl è stata legata a Alessandro Moggi con il quale sembrava che presto si sarebbero celebrati i fiori d’arancio.

L’unione è naufragata in un nulla di fatto e attualmente Raffaella Fico risulta essere single.





Lei e Mario Balotelli sono riusciti a riconquistare un rapporto amichevole nonostante il clamore dovuto alla separazione e alla nascita della piccola Pia. Oggi il calciatore commenta spesso i post della bella showgirl, tanto che si era ipotizzato che tra i due potesse esserci presto un ritorno di fiamma. In alcuni casi Super Mario non ha mancato neanche di lodare l’aspetto fisico della sua bella ex, segno che tra i due ci sarebbe ancora una splendida intesa.