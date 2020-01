Tapiro a Salvo Veneziano: “Frasi sessiste? Per me sono d’amore”

Salvo Veneziano ha ricevuto il tapiro d'oro per le frasi che gli sono costate la squalifica dal Grande Fratello Vip. L'ex gieffino si è scusato.

Valerio Staffelli ha consegnato a Salvo Veneziano il tapiro d’oro per la sua squalifica lampo al GF Vip. L’ex gieffino si è scusato per le sua frasi sessiste e ha dichiarato che per le sue si sarebbe trattato di frasi d’amore.

Salvo Veneziano: il tapiro

Dopo essersi scusato, Salvo Veneziano ha voluto spiegarsi riguardo alle frasi che gli sono costate l’espulsione dal Grande Fratello Vip e che riguardavano le due concorrenti Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. “La parola “scannare” viene interpretata come un atto violento. Noi siculi usiamo questa parola quando qualcuno ci piace, in senso buono”, ha dichiarato l’ex gieffino, che per questa storia ha ricevuto anche il tapiro d’oro di Striscia. Salvo Veneziano ha chiesto scusa pubblicamente per la vicenda e ha rivelato che anche la sua famiglia ne avrebbe risentito, compresa sua figlia che per questo motivo avrebbe ricevuto delle minacce.

L’ex concorrente del reality show ha spiegato che era sua intenzione essere scherzoso, e non aveva certo l’intenzione di istigare qualcuno alla violenza (atteggiamento che lui condannerebbe a priori).

Sulla vicenda si erano espressi anche Federica Panicucci e Cristiano Malgioglio, che avevano dichiarato di provare disgusto per quanto detto da Salvo al GF Vip. Sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro il pizzaiolo, e in tanti hanno chiesto non solo la sua squalifica, ma anche quella dei tre concorrenti che erano con lui e che hanno riso alle frasi shock pronunciate contro le due ragazze (si tratta di Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese).