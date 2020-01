Sanremo, Amadeus: “La Meloni sarà contenta di ascoltare Rula”

Amadeus mette a tacere una volta per tutte le polemiche su Rula Jebreal, e lancia una frecciatina a Giorgia Meloni.

Dopo le polemiche che hanno investito Rula Jebreal per la partecipazione al Festival di Sanremo 2020, Amadeus ha lanciato una stoccata a Giorgia Meloni, la quale aveva commentato la notizia della partecipazione della giornalista.

Amadeus e Giorgia Meloni

Le polemiche su Rula Jebreal si sono placate non appena i vertici Rai hanno confermato la presenza della giornalista alla 70esima del Festival di Sanremo. Il conduttore di questa edizione, Amadeus, non ha però perso tempo nel lanciare una stoccata a Giorgia Meloni, la quale aveva commentato la notizia della partecipazione della giornalista dicendo: “Se fa un monologo, a spese dei contribuenti e superpagato, senza contraddittorio, allora dico che quello non è il contesto”.





Amadeus ha risposto che Rula farà il suo monologo sulla violenza sulle donne e che anche Giorgia Meloni potrebbe essere felice di ascoltarlo.

Insomma, una stoccata vera e propria da parte del direttore artistico del Festival che, in questo modo, ha messo a tacere una volta per tutte le polemiche. Rula Jebreal ha rivelato che dopo lo scoppio della bufera nei suoi confronti i vertici Rai le avessero chiesto di ritirarsi spontaneamente dalla partecipazione al Festival, ma lei si era presto rifiutata. Alla fine è stato deciso di farla partecipare, purché si attenga a leggere il monologo da lei scritto in difesa delle donne. Qualcuno ha comunque replicato alla questione e come sempre alla vigilia della kermesse non sono mancate – e non mancheranno – altre critiche e commenti. Il direttore artistico Amadeus ha dichiarato che si tratterà di un’edizione nuova e sorprendente, e ha annunciato che al suo fianco vorrà alcuni dei suoi amici di sempre (uno su tutti Rosario Fiorello).