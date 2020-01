Silvia Provvedi è incinta: in arrivo le nozze con Giorgio?

Fiori d'arancio e cicogna in arrivo per Silvia Provvedi: la cantante sarebbe già incinta secondo un'indiscrezione sempre più insistente.

Da quasi due anni ormai prosegue la storia d’amore tra Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano: secondo indiscrezioni la coppia potrebbe presto convolare a nozze visto che i due aspetterebbero il loro primo figlio.

Silvia Provvedi incinta?

Secondo indiscrezioni Silvia Provvedi potrebbe presto diventare mamma: l’ex fidanzata di Fabrizio Corona sarebbe già al quinto mese di gravidanza, ma non ci sono state ancora conferme o smentite in merito. Il padre del bambino (o della bambina) sarebbe il fidanzato Giorgio De Stefano, a cui la cantante si è legata dopo la chiacchierata rottura dall’ex Re dei paparazzi.





I due sono più innamorati che mai, e c’è già chi ipotizza che – se la notizia della gravidanza dovesse rivelarsi vera – presto i due potrebbero convolare a nozze.

Mentre i fan sognano per Silvia l’abito bianco c’è anche chi si domanda se la cantante avrà una bambina o un bambino visto che sembra che lei abbia rivelato che insieme al fidanzato sognerebbe una femmina. Silvia Provvedi ha iniziato la sua storia con Giorgio poco dopo aver rotto con Fabrizio Corona: l’ex Re dei paparazzi si era anche recato nella casa del GF Vip durante la partecipazione della cantante nel tentativo di scusarsi, ma lei si era fatta forza e aveva rotto per sempre i rapporti. A seguire Fabrizio Corona è tornato di nuovo in carcere e lei si è presto riconsolata al fianco di De Stefano, che tutti sperano essere “quello giusto”.