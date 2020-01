Il successo dell'album fotografico personalizzato perdura nel tempo e non è stato scalfito nemmeno dall'avvento del digitale.

Nell’era dei social network le immagini sono tra le vere protagoniste della nostra realtà. Nonostante il digitale sia così importante, o forse proprio per questo motivo, rimane indiscusso il fascino degli album foto personalizzati. Regali preziosi perché unici e speciali. Scopriamo di più su questo magico diario dei ricordi. La voglia di condividere momenti speciali con i propri affetti è uno dei motivi per cui ogni giorno vengono scattate tantissime fotografie. Il tempo, però, fugge veloce e tende a far sbiadire anche i ricordi più veri ed emozionanti.

La necessità di conservare inalterata la memoria di attimi unici è uno dei motivi per cui non si arresta la fortuna degli album foto, soprattutto se personalizzati. Per questo i fotolibri continuano anche a essere tra i regali più graditi dagli italiani. Quello che viene donato, infatti, non è un semplice libro da sfogliare, ma piuttosto un momento di pura condivisione che, facendo rivivere eventi importanti, regala un’esperienza speciale, capace di riunire attorno allo stesso tavolo adulti e bambini, giovani e anziani.

Ricordi indelebili e preziosi

Il successo degli album fotografici perdura nel tempo e non è stato scalfito nemmeno dall’avvento della tecnologia nella quotidianità della società. Il perché è facilmente intuibile: è vero, dopotutto, che il digitale ha ormai preso definitivamente il sopravvento e che ci sono indiscussi vantaggi nell’utilizzo di strumenti e di innovazioni quali internet o i social network. Nonostante tutto questo, però, il tempo di vita delle immagini su questi canali si riduce sempre più. Ogni giorno vengono caricate milioni di fotografie: in breve, più passano i giorni e più il nuovo, il momentaneo, finisce per sostituire e cancellare ciò che abbiamo vissuto prima.

Un fenomeno che agisce in aperto contrasto con l’esigenza, comune a tutti noi, di voler ricordare momenti gioiosi, felici e divertenti, così come le persone che ne hanno fatto parte. Per fortuna, attualmente è possibile sfruttare la stessa tecnologia per invertire la tendenza e realizzare album fotografici personalizzati attraverso appositi servizi di stampa online.

Un dono che riflette l’unicità di chi lo riceve

I servizi di stampa online permettono di realizzare fotolibri semplici e originali, oppure dal design ricercato. Le soluzioni sono praticamente infinite, perché progettate per essere il più possibile affini all’identità e al gusto di chi le riceve o di chi le commissiona. Creare un album in rete, inoltre, permette di usufruire di tariffe più vantaggiose rispetto a quelle di un negozio fisico, senza che ne risenta la qualità del prodotto finale: un aspetto fondamentale, soprattutto se il fotolibro dovrà essere regalato.

La personalizzazione di un album fotografico in rete avviene attraverso appositi software che permettono di impostare il proprio layout preferito, ma anche sfondi e cornici. Inoltre, è anche possibile arricchire la raccolta con clipart in grado di rendere il dono più gradito e pensato. Un fotolibro personalizzato, infatti, è un regalo che acquista ancora più fascino soprattutto al giorno d’oggi, in cui in molti casi prodotti standard, perfetti ma impersonali, sono largamente diffusi.

Quando regalare un album di foto?

Le occasioni in cui regalare un album fotografico personalizzato non mancano, ma ci sono degli eventi particolari in cui questo dono appare particolarmente gradito:

San Valentino : la festa degli innamorati risulta davvero indicata per ricorrere a un fotolibro. Regalare al proprio partner una selezione delle foto dei migliori momenti trascorsi insieme, infatti, è un gesto romantico e originale, che verrà apprezzato sicuramente di più rispetto alle solite scatole di cioccolatini;

: la festa degli innamorati risulta davvero indicata per ricorrere a un fotolibro. Regalare al proprio partner una selezione delle foto dei migliori momenti trascorsi insieme, infatti, è un gesto romantico e originale, che verrà apprezzato sicuramente di più rispetto alle solite scatole di cioccolatini; Laurea : arrivare alla fine del proprio percorso di studi e ricevere in regalo, da parte dei colleghi, un album che ripercorra tutte le avventure vissute durante gli anni universitari provocherà al neo laureato un pizzico di piacevole nostalgia;

: arrivare alla fine del proprio percorso di studi e ricevere in regalo, da parte dei colleghi, un album che ripercorra tutte le avventure vissute durante gli anni universitari provocherà al neo laureato un pizzico di piacevole nostalgia; Compleanno: un fotolibro che raccolga le esperienze migliori passate insieme al festeggiato sarà sicuramente molto apprezzato, soprattutto al raggiungimento di traguardi importanti come quello del diciottesimo anno d’età.

Originalità, versatilità e capacità di suscitare emozioni sono quindi le ragioni che ancora oggi rendono così amati e ricercati i fotolibri.