Pare che Andrea Denver abbia chiesto all'amico Ignazio Moser quali siano i posti della casa del GF Vip dove fare cose peccaminose...

Il modello Andrea Denver è davvero arrivato al GF Vip 4 con una strategia? La supposizione è stata tirata in ballo dalla web influencer Elisa De Panicis, al momento anche lei rinchiusa nella casa più spiata d’Italia. La giovane ha avuto una breve liaison con il bel veneto qualche tempo fa, tuttavia il diretto interessato ha dichiarato che tra loro c’è solo un’amicizia e nulla più. “Ci siamo frequentati e lui l’ha nascosto alla produzione”, ha invece svelato la De Panicis, raccontando poi la presunta strategia del gieffino.

Gf Vip: Denver ha una strategia?

Secondo quanto sostenuto da Elisa De Panicis, Andrea Denver le avrebbe svelato di persona il proprio piano prima di entrare nella casa del Gf Vip. “Mi piacerebbe che Ivan diventasse il mio migliore amico e che io e te ci fidanzassimo” sarebbero dunque state le fatidiche dichiarazioni del modello residente in America.

L’esperta di tendenze, confidandosi con Paola Di Benedetto, ha poi aggiunto che Denver farebbe “il cagnolino” di Rita Rusic solo perché la donna è “un pezzo grosso” nel mondo dello spettacolo.





Le forti parole di Elisa sono infine state accompagnate da un altro succulento retroscena. Nel corso dei preparativi per il GF Vip, Andrea Denver le avrebbe anche raccontato di aver chiesto un consiglio piccante all’amico Ignazio Moser. “Mi ha detto di aver parlato con Ignazio domandandogli se c’erano posti dove poter far roba senza essere visti dalle telecamere”. Gli appassionati del noto reality ricorderanno senza dubbio il caos generato dalla super chiacchiera scena nell’armadio tra il ciclista e Cecilia Rodriguez. Ecco dunque come mai Denver ha pensato che l’atleta potesse essere una fonte autorevole sull’argomento!