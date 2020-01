Uomini e Donne, Anna Tedesco senza trucco: la foto

Anna Tedesco è una bellissima donna, ma senza trucco piace lo stesso? I fan hanno scovato una foto su Instagram in cui la dama è struccata.

Sicuramente uno dei volti più amati di Uomini e Donne è Anna Tedesco: la dama in tv appare sempre in forma smagliante e perfettamente truccata, ma com’è senza make up? Sui social sono spuntate alcune foto.

Anna Tedesco senza trucco

Grandi occhi verdi e capelli biondi: Anna Tedesco col suo viso angelico è sicuramente una delle protagoniste più amate del dating show di Maria De Filippi, anche se sui social in molti si sono chiesti se la dama sarebbe altrettanto bella senza make up. La risposta è sì, e alcune foto sui social lo confermano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tedesco (@tedesco_anna) in data: 29 Gen 2018 alle ore 3:58 PST

Nonostante sia una bellissima donna, Anna Tedesco non è stata molto fortunata in amore: da una relazione con un uomo del suo passato ha avuto suo figlio, ma la storia è naufragata in un nulla di fatto.

Al dating show di Maria De Filippi lei e Gemma Galgani si sono contese per lungo tempo Il Gabbiano “Giorgio Manetti”, ma anche quella storia si è conclusa senza risvolti per nessuna delle due dame. A Uomini e Donne Anna Tedesco avrebbe iniziato a frequentare Marcello, ma anche questa storia ancora non ha preso una piega seria e la dama potrebbe decidere comunque di mettervi fine. Sui social in tanti fanno il tifo per lei e sperano che presto Anna possa incontrare l’amore.