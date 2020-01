Svelati i nomi dei prossimi ospiti di "C'è posta per te": ecco chi allieterà i telespettatori del popolare show di Canale 5

Per tutte le fan di Can Yaman l’attesa è finita. L’attore turco, protagonista di Bitter Sweet, sarà infatti ospite nella puntata di sabato 18 gennaio di C’è posta per te da Maria De Filippi. Oltre a lui, la signora di Canale 5 accoglierà nello studio del noto show anche la frizzantissima Mara Vanier direttamente da Rai 1.

“C’è posta per te”: gli ospiti attesi

Can Yaman ha spopolato in Italia a partire dalla scorsa estate. Elemento di punta della soap opera turca Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, lì ha prestato il suo splendido volto al personaggio di Ferit Aslan. L’artista ha così riscosso in poco tempo un grosso seguito su Instagram, dove oggi conta quasi sei milioni di follower. Il 30enne, originario di Suadiye (Istanbul), parla fluentemente diverse lingue tra cui anche l’italiano.

Inoltre è laureato in legge, tanto che all’attività artistica affianca anche la professione di avvocato.

Nato nel 1989, Can Yaman ha conquistato il cuore delle telespettatrici con uno sguardo di fuoco e con il fascino dei suoi personaggi. Talentuoso attore, ha inoltre già ricevuto numerosi premi, come il Murex d’Or 2019 come migliore attore straniero e il Turkey Youth Awards 2019 come miglior attore di serie tv.





La seconda ospite di C’è posta per te del 18 gennaio sarà poi Maria Venier, attuale conduttrice di Domenica In. In attesa di salire sul palco dell’Ariston nella serata finale di Sanremo 2020, la simpaticissima veneta avrà modo di rivedere la sua amica Maria De Filippi in casa Mediaset. Ricordiamo che le due donne hanno lavorato insieme dal 2014 al 2017 a Tu Si Que Vales.