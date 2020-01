Elisabetta Gregoraci è andata su tutte le furie: secondo la showgirl Nicola Savino sarebbe riuscita ad escluderla da L'Altro Festival. Sarà vero?

Con un lungo sfogo via Instagram Elisabetta Gregoraci si è scagliata contro Nicola Savino che, a suo dire, l’avrebbe esclusa da “L’altro Festival”, lo show in programma ogni sera dopo il Festival di Sanremo.

Elisabetta Gregoraci contro Nicola Savino

“Il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali”, ha scritto Elisabetta Gregoraci in un suo post su Instagram che sui social sta destando scalpore. Secondo la showgirl infatti, il noto conduttore avrebbe deciso di escluderla dalla trasmissione per via della presunta appartenenza politica del suo ex marito (Flavio Briatore) alla Destra.

La notizie era stata ufficializzata dai media e dalla Rai – che avrebbe presentato l’accordo alla conduttrice – e pertanto il suo sfogo giunge quanto mai inaspettato e come un fulmine a ciel sereno.

Il messaggio è stato rilanciato anche dalla blogger Selvaggia Lucarelli, la quale ha espresso forti dubbi sulla veridicità della vicenda. Nicola Savino replicherà? Per il momento non sono state offerte risposte certe al post della Gregoraci e non si sa se veramente non prenderà parte a L’altro Festival come da lei rivelato. In tanti si chiedono se ci sia qualcosa dietro e se la vicenda assumerà altri contorni: per il momento né Nicola Savino né i vertici Rai hanno dato conferme o smentite a quanto affermato dalla conduttrice.