Eros Ramazzotti non ha rancori: oggi il cantante è sereno e dopo la separazione da Marica Pellegrinelli ha preso un'importante decisione.

Eros Ramazzotti ha commentato per la prima volta la notizia della rottura dalla sua seconda ex moglie, Marica Pellegrinelli, e ha detto che adesso sarebbe intenzionato a concentrarsi sui suoi unici amori: i figli.

Eros Ramazzotti e la separazione da Marica Pellegrinelli

La separazione di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ha suscitato grande clamore, ma come ci ha tenuto a specificare il cantante più volte, tra i due non ci sarebbe alcun acredine e anzi, lui e l’attrice avrebbero deciso di separarsi nella maniera più rispettosa possibile. Oggi il cantante sarebbe sereno anche se single, e avrebbe deciso di trascorrere un periodo di vacanza con i suoi 3 figli: Aurora, Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Ramazzotti ha dichiarato di essere intenzionato a concentrarsi il più possibile su di loro, e ha rivelato che secondo lui sarebbe possibile imparare moltissimo dai propri figli.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati dopo ben 10 anni d’amore e l’arrivo dei due figli (i più piccoli del cantante, Gabrio Tullio e Raffaella Maria).

Oggi l’attrice è legata all’imprenditore Charley Vezza, e in molti attraverso i social l’hanno accusata di aver tradito con lui Eros Ramazzotti. Il cantante ha preso pubblicamente le difese dell’ex e ancora una volta ci ha tenuto a ribadire che lui e Marica si sarebbero lasciati in maniera consensuale e che per lui oggi la vita sarebbe comunque serena. “Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso”, ha dichiarato il cantante.