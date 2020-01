Fernanda Lessa è stata investita da una vera e propria bufera: il popolo del web non ha gradito il suo commento su Licia Nunez.

Al Grande Fratello Vip le concorrenti sono state costrette a votare per l’eliminazione delle loro compagne faccia a faccia: Fernanda Lessa non l’ha presa bene, e si è lasciata sfuggire una frase che ha scatenato una bufera.

Fernanda Lessa contro Licia Nunez

Quando Michele Cucuzza ha chiesto a Fernanda Lessa chi fosse stato a votarla, la modella ha risposto irritata: “la lesbica”, riferendosi a Licia Nunez. Il commento non è piaciuto al popolo della rete visto che è stato detto – secondo alcuni – in maniera alquanto offensiva. Sul web si è scatenata una bufera e non è escluso che Alfonso Signorini dirà qualcosa alla Lessa per il suo comportamento.

Michele Cucuzza a Fernanda Lessa: “chi ti ha nominata?” Lei: “la lesbica” (riferendosi a Licia) #gfvip pic.twitter.com/8BDMsKU4m3 — Trash Italiano (@trash_italiano) 16 gennaio 2020





Un’altra ad aver votato per la sua eliminazione è stata l’attrice Antonella Elia, che ha detto: “Nomino Fernanda perché mi sta antipatica.

Mi irrita la sua voce, cambia improvvisamente il tono di voce e questa cosa mi urta.” I commenti delle sue compagne d’avventure non hanno decisamente reso felice Fernanda Lessa, la quale ha dimostrato di essersi molto offesa per le nomination a suo carico. Questa settimana il GF Vip ha visto scatenarsi un’altra vera e propria bufera per la squalifica di Salvo Veneziano, colpevole di aver pronunciato frasi sessiste sulle gieffine Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. In tanti hanno chiesto l’eliminazione anche di altri concorrenti che avrebbero pronunciato frasi scorrette o con riferimenti espliciti alla sfera sessuale. Il programma prenderà davvero dei provvedimenti?