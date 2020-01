Elisa De Panicis accusa Andrea Denver di averle proposto una love story davanti alle telecamere prima di entrare nella casa del GF Vip.

Toni accesi tra Elisa De Panicis e Andrea Denver nella terza puntata del GF Vip. Signorini ha chiesto maggiori informazioni sull’amicizia che loro hanno coltivato prima di entrare nella casa ma l’occasione si è trasformata in un duro scontro con reciproche accuse.

Elisa De Panicis e Andrea Denver

Non appena Elisa era entrata nella casa, Denver l’aveva subito accolta calorosamente, spiegando poi di averla conosciuta tempo prima a Miami. Per questo il conduttore ha voluto chiedere di più e sapere se tra loro c’era mai stato qualcosa oltre l’amicizia. Lui ha ammesso che tra loro qualcosa è successo, specificando anche il numero di rapporti sessuali che hanno avuto. Ha però evidenziato di aver sempre visto Elisa come un’amica e non come possibile fidanzata.

Parole che hanno fatto infuriare la diretta interessata, che ha svelato che in una chiamata lui le avrebbe proposto una love story davanti alle telecamere.

“Non voglio entrare nella Casa e mettere i sentimenti“, avrebbe dichiarato Andrea. Il suo piano sarebbe quindi stato quello di inscenare una love story con Elisa in modo che non ne nascesse una con un’altra ragazza.

Irato, lui ha negato tutto additandola come bugiarda. “Mi piace flirtare ma non farei mai queste cose. Sono l’ultima persona che farebbe una roba del genere, non ho bisogno di fare porcherie sentimentali“, ha replicato a stretto giro. Elisa però ha rincarato la dose menzionando una presunta conversazione che Denver avrebbe avuto con “il ragazzo di Cecilia” (si presume Rodriguez, fidanzata con Ignazio Moser) nel corso della quale gli avrebbe chiesto dove si potessero avere incontri intimi nella Casa senza essere visti.

Celebre infatti la volta in cui la coppia si nascose nell’armadio della camera.

La discussione tra i due è proseguita per diversi minuti, anche durante la pubblicità, fino a quando Alfonso non ha voltato pagina.