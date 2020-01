Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 4, Wanda Nara ha pianto di fronte ad Alfonso Signorini, che si è visto costretto a venirle in soccorso

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4 andata in onda mercoledì 15 gennaio 2020, la novella opinionista Wanda Nara ha stentato a trattenere le lacrime. La nuova protagonista in studio del reality più spiato d’Italia ha dapprima ascoltato la confessione di Antonella Elia in merito alla sua maternità mancata, e poi è scoppiata a piangere. Il conduttore Alfonso Signorini, resosi conto della situazione, è subito intervenuto in suo soccorso.

GF Vip: Wanda Nara piange

Siamo soliti vedere Antonella Elia sempre sorridente e oltremodo pungente. Tuttavia il Grande Fratello è sempre in grande di “estorcere” delle riflessioni profonde anche nei più duri, almeno all’apparenza. La bionda soubrette, oggi 56enne, ha dunque raccontato di provare molta sofferenza per non essere riuscita a diventare mamma. Così Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima diretta, le ha mostrato i filmati di questa sua confessione.

Antonellina, con gli occhi lucidi, ha dunque confermato di aver sentito il desiderio di maternità ormai troppo tardi. “Ero spinta verso una sopravvivenza bieca e arida. Per me erano importanti altre cose, la maternità era qualcosa di così distante…”.

Così ha dunque confessato la ex valletta di Mike Bongiorno, definendosi “incapace alla maternità” nel periodo della sua vita in cui avrebbe potuto avere un bambino. La donna, sincera come non mai, ha pertanto commosso anche Wanda Nara in studio, che invece è mamma di 5 bambini. “Amo essere indipendente, sono qui a lavorare per i miei figli. Li ho messi al mondo ed è mia responsabilità non fargli mancare niente”, ha commentato l’argentina.