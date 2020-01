Ecco chi è Giorgio De Stefano, fidanzato di Silvia Provvedi nonché presto futuro papà: tutto sul compagno della sexy performer

Dopo la grande notizia della gravidanza di Silvia Provvedi, ecco che ora tutti si domandano chi sarà il novello padre. Seppure in mancanza di una conferma ufficiale in merito, il nome del fortunato è Giorgio De Stefano. Di lui si sa poco, tranne qualche informazione apparsa nei mesi scorsi su alcuni magazine e siti di cronaca rosa. Noto anche sui social con il nome di “Malefix”, De Stefano vive a Milano e avrebbe fatto centro nel cuore di una delle due Donatella.

Il futuro papà del bebè di Silvia Provvedi

La loro storia è nata subito dopo la rottura di Silvia Provvedi con Fabrizio Corona, avvenuta a ridosso della partecipazione della cantante al Grande Fratello Vip. Occhi chiari e fisico scolpito, il giovane sarebbe originario della Calabria, dove ha vissuto un passato famigliare non propriamente canonico.

Nel capoluogo lombardo, ad ogni modo, Giorgio è riuscito a trovare la serenità sia personale che professionale, tanto da aver aperto assieme ad altri soci la catena di ristoranti Oro Milano.





Nel corso di un’ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin, Silvia Provvedi aveva dichiarato di stare vivendo una storia bellissima. Ovviamente adesso il dolce arrivo riuscirà a saldare ancora di più il legame fra i due. In base a quanto apparso sul web, sembra che in passato De Stefano abbia avuto un’altra fidanzata legata alla tv, ossia la pallavolista Veronica Angeloni, anche lei ex concorrente del Gf Vip. Il futuro papà non è ad ogni modo molto amante dei social, pertanto su di lui si sa poco o quasi nulla.