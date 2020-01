Dopo svariati problemi di salute Melissa Satta ha preso una drastica decisione, decidendo di cambiare radicalmente la sua dieta.

Melissa Satta ha rivelato ai fan su Instagram di aver avuto diversi problemi di salute e ha spiegato che per questo sarebbe stata costretta a prendere una decisione drastica.

Melissa Satta: salute

La famosa showgirl Melissa Satta ha rivelato che da diverso tempo il suo tempo non tollererebbe più alcuni elementi, e che anzi l’assunzione di questi le avrebbe provocato non pochi problemi di salute. La conduttrice avrebbe pertanto scelto di non assumere più latticini, burro, formaggi: il suo corpo avrebbe iniziato a manifestare i chiari segni di un’intolleranza.





Esclusi i problemi alimentari si tratta di un periodo roseo per la showgirl: dopo un periodo di crisi lei e suo marito, Kevin Prince Boateng, sono tornati insieme nell’estate del 2019 e secondo indiscrezioni starebbero pensando di avere un altro figlio.

La coppia ha già avuto un bambino, Maddox, nato nel 2014. La coppia aveva attraversato un momento di crisi dovuto, stando a quanto rivelato dalla stessa Satta, alla lontananza. Marito e moglie infatti hanno vissuto per diverso tempo in città diverse visto che lui è un calciatore famoso in tutto il mondo e lei è una delle showgirl più amate d’Italia. Per amore del loro bambino però, i due hanno deciso di fare un nuovo tentativo e oggi la passione sembra essere tornata in pieno.

“Non posso garantire che tutto sarà perfetto, ma potrò dire di averci provato”, aveva confessato la showgirl parlando del suo ritorno di fiamma con Kevin Prince Boateng.