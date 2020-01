Una nuova foto di Naike Rivelli senza veli sta spopolando sui social: questa volta la soubrette si è palesata nuda davanti al Duomo di Milano

Piazza del Duomo a Milano ha subito una notevole quanto inaspettata svolta grazie alla sempre irriverente Naike Rivelli. La showgirl e figlia d’arte ha infatti dato il meglio di sé ancora una volta, mostrando uno dei monumenti simbolo d’Italia in accoppiamento al suo sensuale fisico da pin-up. La figlia ribelle di Ornella Muti ha di fatto condiviso una nuova foto su Instagram, dove è seguita e ammirata da circa 250 mila follower. Lo scatto in questione, dal tono decisamente osé, ha palesato per l’ennesima volta il corpo perfetto della 45enne a corredo della nota piazza lombarda.

Naike Rivelli nuda davanti al Duomo

Naike Rivelli ha lanciato in questo modo una nuova provocazione. La soubrette si è mostrata completamente nuda di spalle, mentre guarda da un balcone la meravigliosa Piazza Duomo del capoluogo meneghino.

La 45enne non indossa dunque nulla, neppure un benché minimo pezzo di biancheria intima.

Visualizza questo post su Instagram Since when has it become a sin to undress yourself of everything in front of God (the Universe) 🧘🏼‍♀️🤪🤣😍💃🏻💃🏻🤷🏻‍♀️ Perché dicono che è un Peccato spogliarsi di ogni cosa davanti a Dio (l’Universo) ? Chi lo dice? È un Peccato addobbarsi come dei giullari quando si è in presenza di Dio. #naikerivelli #photography ©️naikerivelli #chiesa #ipocriaia @ornellamuti @lizaadamenko_ @_e_r_iika @skycap #milano #buonanotte #streghe #strega Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli) in data: 14 Gen 2020 alle ore 2:56 PST

L’obiettivo della primogenita di Ornella Muti era però quello di dare un ben preciso messaggio. L’ex fidanzata di Yari Carrisi si è infatti domandata per quale ragione si debba peccare spogliarsi di ogni cosa di fronte a Dio. Secondo l’attrice, infatti, si commette al contrario peccato vestendosi come giullari in presenza del Signore. Lo scatto condiviso sui social, come è facile immaginare, ha scatenato già moltissime reazione da parte degli utenti sul web. Oltre a lasciare like e complimenti a Naike, infatti, in tanti si sono detti orgogliosi del coraggio da lei mostrato.