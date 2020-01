Sanremo 2020, i favoriti secondo i bookmakers: i nomi

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2020? Secondo i bookmakers a essere in testa alla classifica sarebbero in particolare due noti artisti maschili.

Ferve sempre di più l’attesa per la 70esima edizione del Festival di Sanremo e ovviamente non si placano le scommesse su quelli che potrebbero essere i vincitori di questa edizione della kermesse musicale.

Sanremo 2020: i favoriti

Anastasio e Achille Lauro sarebbero dati per favoriti come vincitori del leoncino d’oro al Festival di Sanremo: i due avrebbero ricevuto un maggior numero di quote (rispettivamente 4.50 e 5) e dunque uno dei due potrebbe essere effettivamente il vincitore di questa edizione dello show. Anastasio gareggerà per la prima volta quest’anno, anche se già l’anno scorso si era recato sul palco di Sanremo per presentare il suo nuovo singolo. Per il Re della provocazione Achille Lauro, invece, si tratta della seconda volta: riuscirà a sbaragliare la concorrenza e a portarsi a casa il premio? Per il momento le quote Sisal danno in testa il collega.





A pari merito con Lauro si esibirà a Sanremo anche Giordana Angi, che per la prima volta sarà tra i concorrenti big.

Tra i 24 nomi che si presenteranno alla competizione canora gli ultimi in coda alla classifica dei più quotati dsarebbero Rita Pavone, Elettra Lamborghini e Paolo Jannacci. Rita Pavone, nel rispondere alle critiche e ai commenti sulla sua partecipazione, ha già messo in chiaro di non essere intenzionata a vincere.