Cecilia Rodriguez è categorica per quanto riguarda i suoi ex fidanzati e Francesco Monte: la sorellina di Belen si è confessata senza filtri.

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si sono lasciati con enorme clamore all’epoca della partecipazione di lei al Grande Fratello Vip, dove incontrò per la prima volta l’attuale fidanzato Ignazio Moser. Oggi i due ex si sentono ancora? A confessare la verità è stata Cecilia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte

Per quasi un anno Francesco Monte non è riuscito ad avere storie importanti e – secondo le sue ex fiamme – il motivo sarebbe stato proprio l’amore da lui provato per Cecilia Rodriguez. La sorellina di Belen lo lasciò in diretta televisiva all’interno della Casa del Grande Fratello Vip dopo che prese una sbandata – che dura ancora oggi – per Ignazio Moser, suo attuale fidanzato. In molti si sono chiesti se comunque l’importanza della storia con Francesco Monte avesse fatto sì che i due ancora si sentissero di tanto in tanto, invece Cecilia ha negato categoricamente: “Amicizia con un ex? Ma per carità! Se una storia è finita, è finita.

Non sono il tipo di donna che riesce a mantenere rapporti anche se solo di facciata”, ha dichiarato.

L’Argentina ha detto che l’unico ex che saluterebbe volentieri sarebbe il suo primo ex fidanzato argentino. “Avevamo 14 anni”, ha confessato, dichiarando che lo incontrerebbe di tanto in tanto solo quando è in vacanza in Argentina. Archiviata definitivamente la storia con Cecilia, Francesco Monte sembra finalmente aver ritrovato la serenità: oggi al suo fianco c’è la bella Isabella De Candia.