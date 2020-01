Diana Del Bufalo è fidanzata? La verità dell’attrice

Dopo le voci sulla sua presunta liaison con Cristiano Caccamo, Diana Del Bufalo ha deciso di prendere parola in merito alla questione.

Ora che la storia d’amore con Paolo Ruffini è definitivamente giunta al termine Diana Del Bufalo è al centro di numerosi gossip e pettegolezzi: uno degli ultimi riguarda una presunta liaison tra l’attrice e Cristiano Caccamo.

Diana Del Bufalo: single o fidanzata?

In tanti si sono chiesti se Diana Del Bufalo fosse finalmente fidanzata oppure no: di recente sono spuntate sui social alcune foto che ritraggono l’attrice in compagnia di Cristiano Caccamo, e nello scatto i due sarebbero sembrati piuttosto intimi. L’attrice, da poco tornata single dopo la rottura da Paolo Ruffini, ha categoricamente smentito il gossip: “Non credete a queste stupidaggini!”, ha scritto ai fan. Precedentemente si era vociferato anche che lei e e il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo, avessero avuto una liaison insieme: voce smentita anche questa.





Insomma, al momento Diana Del Bufalo si starebbe godendo un meritato periodo da single e a quanto pare l’attrice starebbe bene così: la rottura da Ruffini l’avrebbe fatta soffrire e inoltre – come emerso dopo la rottura – la decisione di separarsi sarebbe avvenuta dopo un presunto tradimento da parte dell’attore con una ragazza romana e aspirante concorrente de La Pupa e Il Secchione.

Diana Del Bufalo ha anche rivelato di essersi sottoposta a un periodo di psicoterapia per riuscire a superare la rottura e ha dichiarato che la storia con Ruffini sarebbe comunque riuscita a renderla una persona diversa e più matura.

Il celebre conduttore televisivo non ha preso la parola in merito, ma in molti si sono scagliati contro di lui per le foto diffuse dalla “presunta amante” Vanya Stone.