Flavio Briatore si è espresso in un duro commento in difesa della ex moglie Elisabetta Gregoraci, dando a Nicola Savino dell'arrogante

Flavio Briatore si è scagliato in queste ore contro Nicola Savino dopo la denuncia verso quest’ultimo da parte della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci. Con un duro post apparso sul suo profilo Instagram, la showgirl calabrese aveva infatti detto di essere stata esclusa dal Dopofestival perché suo ex marito sarebbe di destra. “Cogli*** arrogante”, ha dunque commentato l’imprenditore sotto lo sfogo della Gregoraci, alla quale ha invece fatto i complimenti per il coraggio dimostrato.

Flavio Briatore: la dura replica

Nel suo post, Elisabetta Gregoraci aveva per la precisione accusato il deejay affermando che Nicola Savino “ha imposto la sua volontà e ottenuto con forza e prepotenza la mia esclusione”. Secondo l’attrice, i motivi alla base di questo gesto del conduttore sono “inesistenti, pretestuosi e strumentali”.

Tra di essi ci sarebbe peraltro, come detto, la presunta linea politica preferito dall’ex marito, Flavio Briatore appunto.





“Sono basita e profondamente scossa per quanto accaduto” ha concluso la Gregoraci. La donna ha anche precisato di non aver avuto modo di difendersi, “trattata come nessuno debba mai essere trattato”. Elisabetta ha sostenuto poi di essersi vista calpestata nella sua “dignità di donna e di professionista”. Dopo aver rifletto se fosse il caso di rendere pubblica la vicenda, alla fine per lei ha prevalso il desiderio di verità, “perché è giusto che il pubblico sappia tutto”. Non resta ora da attendere eventuali repliche da parte del conduttore de Le Iene. Intanto le polemiche su Sanremo continuano a crescere, nonostante il Festival non sia nemmeno cominciato!