Anticipazioni scottanti per la puntata di stasera del Gf Vip: previsto l'arrivo nella Casa di due ospiti come Miriana Trevisan e Vittorio Cecchi Gori.

Nelle anticipazioni della puntata del 17 gennaio del Gf Vip emergono numerosi dettagli che lasciano intendere come quella di stasera sarà una serata tutta dedicata agli ex amori, con incursioni in studio di alcune vecchie conoscenze degli ospiti della Casa. Ospiti della trasmissione saranno infatti Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan, rispettivamente ex marito ed ex moglie dei concorrenti Rita Rusic e Pago, quest’ultimo reduce dalla visita di Serena Enardu la scorsa settimana.

Gf Vip: le anticipazioni di stasera

Stando a quanto trapelato sugli organi di stampa, pare proprio che stasera il cantante Pago rivedrà l’ex moglie e madre di suo figlio Miriana Trevisan, con cui è stato sposato per dieci anni dal 2003 al 2013. Per Pago si tratta del secondo incontro con una vecchia fiamma nella Casa più spiata d’Italia, dopo l’incursione di Serena Enardu nella puntata della settimana precedente.

In quel caso però, il televoto del pubblico ha impedito alla Enardu di proseguire la sua avventura all’interno della trasmissione, nella quale sarebbe inizialmente dovuta rimanere per una settimana.

Ma nella puntata di oggi farà la sua ospitata anche l’ex marito di Rita Rusic Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina e produttore cinematografico. Cecchi Gori è stato sposato con la Rusic dal 1983 al 2000 e negli anni ’80 e ’90 sono state una delle coppie più chiacchierate del gossip italiano.





La battaglia degli ascolti

Una serie di colpi di scena che tenteranno in qualche modo di reagire al calo di ascolti subito dalla storica trasmissione di Canale 5. Con l’inedita conduzione di Alfonso Signorini al venerdì sera, in reality di punta dell’ammiraglia Mediaset si è infatti trovato a scontrarsi frontalmente con la concorrenza delle reti Rai che proprio stasera daranno filo da torcere al Gf con Il cantante mascherato in onda sulla prima rete.