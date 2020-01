Heather Parisi ha condiviso un video che prende in giro alcune dichiarazioni di Amadeus: ecco cosa è successo nel dettaglio

Sembrano destinate a non placarsi, almeno per il momento, le polemiche sorte dopo alcune parole dette da Amadeus per spiegare la scelta di Francesca Maria Novello come soubrette di Sanremo. Così, in queste ultime ore, anche Heather Parisi si è schierata contro il presentatore.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival della Canzone Italiana, il conduttore di casa Rai ha precisato più volte come la Novello, fidanzata di Valentino Rossi, spicchi per la sua avvenenza. La sua bellezza sarebbe però tanto evidente, da nascondere pressoché ogni suo altro possibile pregio caratteriale. “La fidanzata del grande Valentino Rossi è stata scelta da me per la bellezza e per la capacità di stare con un grande uomo”, aveva di fatto dichiarato il direttore artistico della kermesse.

Heather Parisi vs Amadeus

Immediatamente sono dunque esplose le critiche contro il presentatore accusato di sessismo.

Amadeus è stato infatti criticando per il linguaggio usato nei confronti della giovane, in un festival dove sarà peraltro circondato da cinque donne. Ecco dunque che tra chi lo ha preso di mira sui social è apparsa anche la storica ballerina. Heather Parisi, dal suo profilo Twitter, ha difatti condiviso il video di Freeda che ha beffeggiato le dichiarazioni del conduttore riminese.





Qui, ogni qualvolta Amadeus pronuncia la parola “bella” o “bellezza”, si vedono sguardi stupiti, annoiati o polemici di Vip americani. “Basta parlare delle donne in questo modo”, compare poi nel montaggio. Da James Corden a Jennifer Lopez, da Emma Watson ai Simpson, tutti sembrano schierarsi contro Amadeus, Heather Parisi compresa.