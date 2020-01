Mascia Ferri com'è diventata? L'ex gieffina ha abbandonato per sempre la televisione e ha deciso di dedicarsi a ben altri progetti.

L’ex “panterona” del primo Grande Fratello Vip Mascia Ferri è sparita dalla tv e ha deciso di dedicarsi a tutt’altro: oggi nella sua vita c’è una nuova carriera, ma anche l’amore e due figlie.

Mascia Ferri oggi

Dopo il Grande Fratello, dove stregò i telespettatori con i suoi modi seducenti, Mascia Ferri ha preso parte a Scherzi a parte e a Mezzogiorno in famiglia prima di ritirarsi definitivamente a vita privata. A svelare il motivo è stata la stessa ex gieffina: la fama le avrebbe procurato una sorta di “claustrofobia” visto che le persone – anche sconosciute – hanno cercato di parlare con lei anche incontrandola per strada. Oggi l’ex panterona del primo GF avrebbe quindi deciso di dedicarsi all’attività da manager, ma non ha nascosto che qualcosa della tv per come era allora le mancherebbe.

In particolare ha confessato ad esempio che le sarebbe piaciuto prendere parte a L’Isola dei Famosi e che purtroppo dovette rinunciare quando le proposero di prendervi parte perché era incinta della sua prima figlia.





Oggi infatti l’ex gieffina è felicemente sposata con Cristiano Ricciardella e ha due figlie, Nina e Nola. Nonostante abbia ammesso che prenderebbe parte all’Isola dei Famosi, Mascia Ferri ha escluso categoricamente la possibilità di un suo nuovo ingresso al Grande Fratello Vip e ha dichiarato che oggi sarebbe felice con la sua attività manageriale. L’ex gieffina ha deciso di vivere la propria vita privata con riservatezza, e infatti sui social non possiede un proprio profilo pubblico.