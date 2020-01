Bufera su Amadeus e su Giovanna Civitillo: la showgirl ha provato a prendere le difese del conduttore per quanto detto su Francesca Sofia Novello.

La moglie di Amadeus Giovanna Civitillo ha cercato di difendere il conduttore dopo le polemiche nate attorno alle sue dichiarazione su Francesca Sofia Novello: il suo post ha ottenuto commenti furiosi da parte del pubblico del web.

Giovanna Civitillo e Amadeus

Sul profilo di coppia che Giovanna Civitillo e Amadeus hanno, l’ex soubrette ha condiviso un messaggio in difesa di suo marito dopo che una terribile bufera lo ha investito per quanto da lui dichiarato sulla fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello. “A volte un passo avanti, a volte un passo indietro, spesso Accanto ma soprattutto la cosa più importante sempre, sempre felice”, con queste parole Giovanna Civitillo ha cercato di smorzare la polemica nata attorno alla conferenza stampa del Festival di Sanremo 2020, in cui Amadeus ha finito col dire che Francesca Sofia Novello sarebbe stata scelta per la sua capacità “di stare un passo indietro a un grande uomo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus) in data: 17 Gen 2020 alle ore 3:46 PST

Il pubblico del web ha dimostrato di non gradire affatto il commento di Giovanna Civitillo che è stata bersagliata per questo, e inoltre gli haters hanno anche preso di mira il suo profilo Instagram affermando che “i profili di coppia sarebbero da sfigati”.

Sulla vicenda si sono espresse numerose celebrità e sembra che Claudia Gerini abbia proposto di boicottare la visione del Festival. La stessa Francesca Sofia Novello, Rita Dalla Chiesa e molti altri hanno invece preso le difese di Amadeus.