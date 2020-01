Ascolti tv venerdì 17 gennaio: Milly Carlucci supera il GF Vip

La seconda puntata del nuovo programma di Milly Carlucci ha superato gli ascolti tv del GF Vip registrati nella giornata di venerdì 17 gennaio.

Secondo i dati raccolti sugli ascolti tv di venerdì 17 gennaio 2020, il programma di Milly Carlucci ha trionfato nuovamente sul Grande Fratelli Vip. Infatti, come avvenuto per gli ascolti tv del 10 gennaio, la seconda puntata de Il cantante mascherato ha attirato l’attenzione di 4.025.000 spettatori pari al 19.52% di share. Per il GF V, invece, il risultato è di 3.009.000 spettatori coinvolti pari al 17.67% di share.





Ascolti tv venerdì 17 gennaio

Sugli altri canali, invece, NCIS Los Angeles in onda su Rai 2 ha attirato 1.160.000 spettatori realizzando il 4.8% di share.

Italia 1 proponeva Io Sono Vendetta, che ha interessato 1.671.000 spettatori (7% di share). Su Rai3 trasmettevano Aspirante Vedovo che ha raccolto davanti al video 1.169.000 persone, pari al 4.82% di share. Rete4 proponeva Quarto Grado che ha guadagnato l’attenzione di 1.245.000 spettatori (6.78% di share). Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.008.000 spettatori con uno share del 5.45%. Infine, su Tv8 4 Ristoranti ha interessato 548.000 spettatori segnando il 2.21% di share. Mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza segna 546.000 spettatori con il 2.25% di share. Su Real Time andava in onda la finale di Bake Off Italia – All Stars Battle che ha segnato 556.000 spettatori ovvero il 2.26% di share.

Ascolti tv preserale

Per quanto riguarda i dati sugli ascolti tv nel preserale ricordiamo Rai1, dove L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.713.000 spettatori, mentre L’Eredità ha raccolto 5.379.000 spettatori.

Su Canale 5 il programma Avanti il Primo ha raccolto, invece, 3.001.000 spettatori, rispetto ad Avanti un Altro che ha interessato 4.216.000 spettatori (20.76%). Su Rai2 Blue Bloods registra 633.000 spettatori, mentre NCIS ha raccolto l’attenzione di 1.048.000 spettatori. Italia1 con Studio Aperto Mag ha registrato 589.000 spettatori. Su Rai3, infine, Blob ha attirato 994.000 spettatori.