Le telecamere del GF Vip hanno ripreso Patrick mentre si annusa le ascelle. In sottofondo si sente la voce di Wanda Nara che commenta: "Che schifo"

Momento goliardico al Grande Fratello Vip, con Patrick Ray Pugliese che ha dato vita ad un’inaspettata scenetta che in molti considerano essere il meme di questa edizione.

Patrick si annusa le ascelle

Serata di nomination al Grande Fratello Vip, con Fernanda Lessa che nomina “Ivan perché non abbiamo mai chiacchierato”. Antonella Elia, invece, nomina “Fabio Testi perché cucina aglio e cipolle alla mattina”. Antonella Volpe, opta per Aristide, in quanto “qui dobbiamo sopravvivere ai vostri giochi e lui non riesce a stare nei luoghi stretti quindi potrebbe essere un anello debole”. Rita Rusic nomina “Andrea Denver, “non mi è piaciuto che l’abbia sbugiardata”, mentre Licia Nunez decide di nominare “Ivan, io amo gli abbracci e lui abbraccia facilmente tutti ma i suoi non sono sinceri.

Credo sia un silente stratega”.

Alla fine, quindi, ad andare in nomination sono Ivan Gonzalez, Andrea Denver e Fabio Testi. A questo punto, però, il colpo di scena. I due ex gieffini rimasti, ovvero Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia devono scegliere uno solo tra i nominati da dover sfidare al televoto. I due scelgono di salvare Fabio Testi, andando quindi al televoto con Andrea Denver. Pochi momenti prima, proprio Patrick si è reso protagonista di una scena che ha catturato immediatamente l’attenzione del popolo del web. Le telecamere, infatti, hanno ripreso Patrick mentre si annusa le ascelle. In sottofondo si sente la voce di Wanda Nara che commenta: “Che schifo”.

Una scenetta simpatica che in poco tempo ha ricevuto i commenti di molti utenti del web.

Su Twitter, ad esempio, qualcuno ha scritto: “Wanda che sotto dice che schifo io morto”, oppure “Cos’altro deve fare quest’uomo per essere amato? Cosa?”. Ma anche “Patrick ha appena creato un’altra scena iconica che rimarrà nella storia del GF“, “Merita più spazio!”.