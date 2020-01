Continua la positività per il Capricorno mentre cala quella del Leone: qui i dettagli dell'oroscopo settimanale di Fox dal 20 al 26 gennaio 2020.

Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 20 al 26 gennaio 2020: qui i dettagli relativi ad ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimanale Fox dal 20 al 26 gennaio 2020

Settimana molto positiva per il Cancro, in netta ripresa rispetto ai mesi scorsi, per il Capricorno e per i Pesci. Leone e Acquario dovranno invece affrontare qualche difficoltà in più.

Ariete

Ci vuole un po’ di tranquillità nell’affrontare le questioni d’amore: proprio in questi giorni si potrebbe entrare in polemica con una persona nata sotto il segno del Cancro. Il consiglio è di prendersi tempo per riflettere e cercare di non farsi cogliere dall’ansia di concludere tutto e subito.

Toro

Le parole dette in questo periodo saranno importanti per stabilire ciò che interessa. Mercoledì e giovedì sono giornate particolarmente significative per le coppie di lunga data.

Sul campo lavorativo i progetti vanno avanti in maniera rallentata e bisogna affrontare qualche piccolo problema economico.

Gemelli

La situazione astrale promette un ottimo slancio per le coppie che devono risolvere una crisi, soprattutto se c’è stato un tradimento da parte di uno dei due. Entro poco tempo anche sul lavoro qualcosa potrà ripartire alla grande.

Cancro

Venere inizia un transito importante: per chi cerca un amore questo è il momento perfetto anche se non bisogna fare paragoni con il passato. Per molti di coloro che sono nati sotto questo segno ci saranno nuovi incontri positivi e opportunità, anche in campo professionale.

Leone

Mercurio è in opposizione e si prospetta una settimana non senza difficoltà: sabato e domenica si dovrà evitare qualsiasi tipo di agitazione e qualche problema finanziario agiterà le coppie di lunga data.

Vergine

Con Venere opposta sarà necessario non mettere in confusione in amore.

Le relazioni nuove potrebbero essere sottoposte ad una critica spietata soprattutto nella giornata di lunedì. Sul lavoro bisogna preparare i grandi eventi di febbraio e forse sarà necessaria qualche spesa in più.

Bilancia

Mercurio è in transito favorevole e il consiglio per chi è solo da molto tempo è quello di iniziare a fare progetti approfittando di questo cielo. Attenzione soltanto alla giornata di giovedì che sembra la più faticosa per i legami sentimentali.

Scorpione

Per le coppie è richiesto molto impegno e se si sono dovute affrontare discussioni piuttosto forti ora è il momento di tonare a più miti consigli, trovando il modo giusto per dialogare in particolare tra mercoledì e giovedì.

Sagittario

Non è un periodo facile perché si rischia di innamorarsi della persona sbagliata oppure di affidarsi a qualcuno che non è stabile per evitare di lasciarsi coinvolgere eccessivamente.

Scelte molto importanti andranno compiute in campo lavorativo.

Capricorno

Qualcosa è cambiato e certamente in forma positiva. Venere è eccellente, dunque se c’è già una persona nel proprio cuore o sta per nascere un nuovo amore non bisogna bloccarlo. Anche per chi vuole recuperare una storia in periodo è nettamente favorevole.

Acquario

I nati sotto questo segno stanno vivendo una grande indecisione: da una parte sono attratti dalle storie romantiche e dall’altra le coppie chiuse soffocano. Il consiglio è di essere prudenti soprattutto nel fine settimana.

Pesci

Venere si trova in questo segno, per cui non bisogna sottovalutare i sentimenti. Periodo positivo anche sul lavoro con momenti molto importanti tra due settimane.