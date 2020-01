Pubblico in delirio per l'arrivo di Can Yaman, star di Bitter Sweet, che con il suo sorriso smagliante ha conquistato il pubblico di C'è posta per te

Sabato 18 gennaio 2020 è andata in onda la seconda puntata di C’è posta per te. Dopo il successo della prima, ad ammaliare il pubblico questa settimana ci ha pensato l’attore Can Yaman, protagonista di un’emozionante sorpresa.

Can Yaman a C’è posta per te

Pubblico in delirio per l’arrivo di Can Yaman, star di Bitter Sweet e tra gli attori più amati e seguiti del momento, con il suo sorriso smagliante ha conquistato il pubblico del programma di Maria De Filippi. “Sei bellissimo”, intonano dalla platea e Maria De Filippi ironizza: “La cosa fantastica è che sono signore di tutte le età“. Poi la conduttrice inizia ad intervistarlo e per prima cosa mostra un Codice di Procedura Civile. L’attore quindi afferma: “Ho studiato Legge, è andata bene.

Se dovessi smettere di fare l’attore, tornerei a fare l’avvocato”. Per quanto riguarda l’argomento matrimonio, poi aggiungere: “Ho fatto cinque serie e in tutte mi sono sposato, mamma e nonna piangono sempre. A loro piace molto che mi sposo ogni volta. Credo nel matrimonio, accetto tutto ciò che la vita mi porta, non sono una persona chiusa”.

A chiedere la presenza dell’attore è stata Ilaria, che ha voluto fare una sorpresa per ringraziare mamma Rita e la sorella Veronica per tutto quello che hanno fatto per lei e scusarsi per quanto successo a causa sua. Una vita difficile, quella della famiglia, con Ilaria che ha avuto un figlio, frutto di una relazione sbagliata in giovane età. Ma anche un tumore e gli enormi sacrifici di sua mamma e sua sorella pur di aiutarla con il figlio e le cure.



Terminato il racconto ecco arrivare Can Yaman, che abbraccia Rita e Veronica, con le due donne che rimangono senza parole.

L’attore, quindi, dona loro dei regali per il bambino, mentre a mamma Rita regala sua collana. A chiudere in bellezza la sorpresa, un ballo improvvisato con Ilaria.