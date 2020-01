Ospite a Domenica Live la famiglia di Salvo difende l'ex concorrente: "Le intenzioni non erano cattive, non si può condannare così un uomo"

Come preannunciato sui social, la famiglia di Salvo Veneziano si è presentata del salotto di Barbara D’Urso durante la trasmissione Domenica Live per parlare delle dichiarazioni che lo hanno portato alla squalifica dal Gf Vip. Salvo Veneziano, concorrente della prima edizione del Grande Fratello è stato infatti recentemente espulso Grande Fratello Vip 4 per le frasi ritenute sessiste verso la modella Elisa De Panicis: “Sei da maciullare”. Le reazioni sono state immediate e la famiglia di Salvo, figli compresi, ha ricevuto numerose minacce.

Domenica Live: parlano moglie e figli di Salvo

Laura, la figlia dell’ex concorrente, è addirittura vittima di bullismo sui social. “Sei degna di essere figlia di quell’essere”, “Sei da allontanare”. Frasi che hanno scatenato Barbara D’Urso: “mi spiegate cosa c’entra la figlia o la moglie di Salvo?”

La moglie di Salvo, Giusy Merendino, si è dissociata dalle affermazioni del marito: “Non condivido la forma e il contenuto delle sue dichiarazioni ed ho manifestato il mio disappunto”.

La psicologa del Grande Fratello ha dichiarato che Salvo Veneziano è molto provato dalla situazione che si è venuta a creare ed ha consigliato alla moglie di stare vicino al compagno. Anche la figlia ha preso la parola per difendere il padre: “Le intenzioni non erano cattive, non si può condannare così un uomo”, e ribadisce che nè lei nè la madre devono essere coinvolte nella vicenda. La moglie ha poi voluto ringraziare le numerose persone che, invece, hanno dimostrato la loro vicinanza alla famiglia e che hanno compreso l’aspetto goliardico della battuta. “Ci sarò sempre per lui, sia nel bene che nel male, come lui c’è sempre stato per me” queste sono le dichiarazioni dei figli che pur non approvando le affermazioni del padre, ma gli sono rimasti accanto.