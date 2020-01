Antonella Mosetti è stata derubata: lo sfogo contro i ladri

Antonella Mosetti ha subito un furto e sui social si è scagliata pesantemente contro il ladro che le ha portato via la borsetta e il portafoglio.

Antonella Mosetti si è sfogata via social denunciando il furto subito da parte di uno sconosciuto. Poco dopo aver pubblicato il suo sfogo la showgirl ha ringraziato le forze dell’ordine, che fortunatamente avrebbero ritrovato la sua borsa.

Antonella Mosetti: lo sfogo

Via social Antonella Mosetti si è rivolta direttamente al ladro che avrebbe compiuto il furto della sua borsetta: “se ti beccano io vado in galera, perché ti meno proprio pesante!”, ha scritto la showgirl, che subito ha denunciato subito il fatto alla polizia. Poco dopo è stata la stessa Antonella Mosetti a ringraziare attraverso i social le forze dell’ordine, rivelando che la polizia sarebbe riuscita a ritrovare la sua borsa con al suo interno anche il portafoglio. Una disavventura a lieto fine dunque per la showgirl, che sui social non manca mai di aggiornare i propri fan.





E proprio sui social Antonella Mosetti è stata spesso la protagonista di accese polemiche: in tanti hanno accusato lei e sua figlia di aver abusato della chirurgia plastica mentre – secondo alcuni fan – sarebbero state più belle al naturale. La showgirl ha sempre preso le difese di sua figlia Asia e ha anche rivelato che la giovane sarebbe stata vittima di bullismo per via dei suoi ritocchi estetici. La figlia della showgirl ha cambiato radicalmente aspetto rispetto a quando partecipo’ al Grande Fratello Vip insieme a sua madre e spesso la questione è stata spesso affrontata dalla stessa Asia Nuccetelli nei più noti salotti televisivi, dove ha sempre replicato alle critiche sul suo “nuovo” aspetto.