Gli utenti del web si sono scagliati contro Barbara Alberti dopo le dichiarazioni della donna su Pasquale Laricchia.

Dopo lo scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, la puntata del GF Vip è passata a parlare di quello tra Barbara Alberti su Pasquale Laricchia. Alfonso Signorini ha chiesto agli interessati se le acque si fossero calmate ma i due sembrano essere ancora in rivalità, con la donna che ha ribadito che la figura del ragazzo la inquieta parecchio.

Barbara contro Pasquale al GF Vip

“Io lo eliminerei subito, lo conosco. Parla sempre. È stupido. È una delle persone più moleste che conosca. C’è una tale carica di aggressività, di violenza, di voglia di dominare il mondo, di frustrazione“. Questa soltanto una delle frasi pronunciate dalla scrittrice, che è arrivata anche a dire che Patrick finga, pensasse che avrebbe ucciso tutti e abbia una faccia da assassino. Ha poi tentato di giustificare le sue affermazioni dicendo che, essendo una scrittrice, colora tutto.

Anche se ha comunque ribadito che quando vede il ragazzo rimane inquietata e le vengono i brividi di fronte al suo sguardo da predatore.

Parole che non sono piaciute agli utenti del web, che hanno invocato la sua eliminazione ritenendola dovuta come quella di Salvo Veneziano. Alcuni hanno sostenuto che il suo sia l’esempio che la cultura non coincida sempre con l’intelligenza, che a loro detta non avrebbe mai portato a “giudizi sommari e francamente agghiaccianti“. Altri hanno anche accusato Alfonso di non aver rimproverato Barbara, atteggiamento che secondo loro non avrebbe mai avuto se a pronunciare quelle frasi fosse stata un’altra persona.

“Tutelata al limite dello stucchevole, deve ricevere un trattamento uguale a quello degli altri“, hanno fatto eco in diversi definendo Patrick un signore nell’aver risposto con pacatezza alle sue accuse.