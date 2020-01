Belen Rodriguez ha recentemente parlato delle dimensioni intime di Stefano De Martino e Andrea Iannone: la comparazione tra i due

Se è vero che in qualche modo le dimensioni contano, ecco che le sorelle Cecilia e Belen Rodriguez sembrano avere le idee piuttosto chiare in proposito. Per entrambe, infatti, i rispettivi compagni sono dotati di tutto quel che serve e anche di più… Se per Cecilia, dunque, Ignazio Moser è pressoché perfetto, ecco invece che Belen ha precisato alcune caratteristiche del marito Stefano comparato all’ex Andrea Iannone.

Belen Rodriguez: paragone tra ex

Messi a confronto i rispettivi ex, le sorelle modelle hanno dunque espresso il loro responso senza pietà. Sia Francesco Monte sia Andrea Iannone paiono uscire sconfitti dalla comparazione con gli attuali compagni delle due bellissime. Essere stati fidanzati con delle celebrità ha dunque sicuramente i suoi vantaggi, ma decisamente anche i suoi contro. Belen si era del resto resa conto di non amare davvero lo sportivo, dandosi invece una seconda chance col marito ballerino.

La sorella maggiore di Cecilia e Jeremias ha così chiuso la relazione con il pilota di Moto GP, che al momento pare felicemente fidanzato con Giulia De Lellis.

Lo scorso 20 settembre, in occasione del suo 35esimo compleanno, Belen aveva organizzato una grande festa. Se erano presenti ovviamente tutti i suoi cari, compreso il figlio Santiago e il marito Stefano De Martino, era invece assente Andrea Iannone, ritenendo evidentemente che non fosse il caso di invitarlo. Per il motociclista l’addio non era stato affatto semplice: Iannone aveva infatti cercato di riconquistare la ex, senza tuttavia farle cambiare idea. Oggi, ad ogni modo, i rapporti tra i due pare siano buoni, nonostante gli screzi tra la presentatrice argentina e la sua attuale fidanzata.