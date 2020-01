Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma sarebbero passate dalle parole alle mani: le due si sono picchiate in una discoteca romana.

Lite furibonda tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma: dopo le accuse via social le due si sarebbero incontrate in una discoteca dove sarebbe scoppiata una vera e propria rissa.

Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma

Sarebbero volati schiaffi tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma: le due, dopo essersi reciprocamente accusate via social, si sarebbero incontrate in una discoteca a Roma dove a quanto pare se le sarebbero date di santa ragione. Il motivo? A quanto si apprende dai social secondo Eliana Michelazzo la sua ex amica sarebbe andata a letto col suo ex fidanzato, ancora insieme a lei al momento dei fatti.

“La signora Eliana Michelazzo questa sera, mi ha messo le mani addosso e ho anche dei testimoni come Tony Aglianò.[…] Calci e pugni contro di me” , ha scritto Selvaggia Roma, a cui Eliana ha presto replicato.

Secondo l’ex manager di Pamela Prati infatti sarebbe stata Selvaggia a cercarla nel suo privé e a metterle le mani addosso per prima. Accuse piuttosto pesanti quelle delle due, che sui social hanno continuato a rimpallarsi le responsabilità della vicenda. Secondo Eliana Selvaggia Roma sarebbe andata a letto col fidanzato mentre era ospite in casa sua. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo non è rimasta impassibile difronte agli insulti della Michelazzo e ha replicato che all’epoca i due si erano lasciati e che lei viveva con l’ex manager di Pamela Prati pagando regolarmente un affitto. Sui social in tanti si sono schierati da parte dell’una o dell’altra e c’è già chi ha chiesto di poter vedere il video della lite per sapere come siano andate esattamente le cose.